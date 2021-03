Eine 68-Jährige hat am Dienstag einen Anruf von einer angeblichen „Schwester Gabi vom Gesundheitsamt“ bekommen. Die Unbekannte wollte mit der 68-Jährigen Termine für eine COVID-19-Impfung vereinbaren. Die angebliche Mitarbeiterin des Gesundheitsamts erfragte laut Polizei in mehreren Telefonaten die persönlichen Daten der Frau. Nach dem letzten Gespräch dauerte es nicht lange und eine Unbekannte versuchte, via Telefonbanking Geld vom Konto der 68-Jährigen ins Ausland zu überweisen. Eine Bankangestellte schöpfte Verdacht und informierte die Kontoinhaberin. Der Betrugsversuch flog auf. Ein finanzieller Schaden ist der 68-Jährigen nicht entstanden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Experten warnen: „Lassen Sie sich nicht auf einen solchen Anruf ein. Persönliche Daten werden nur bei der Anmeldung für einen Impftermin erfragt, wenn Sie sich selbst aktiv über die Impfberatungs- und Terminvergabehotline 0800/5758100 oder online anmelden.“ Das Gesundheitsamt frage außerdem nie nach den Bankdaten, und durch einen Rückruf bei der Behörde könne man verifizieren, ob es tatsächlich ein Mitarbeiter am Telefon war. Dabei sei es wichtig, die Telefonnummer immer selbst herauszusuchen, so die Polizei: „Wählen Sie nicht die Nummer, die Ihnen möglicherweise der Anrufer mitteilt.“