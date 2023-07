Einem falschen Bankmitarbeiter ist ein Mann aus dem Stadtgebiet Anfang der Woche auf den sprichwörtlichen Leim gegangen. Wie die Polizei mitteilt, hat er zwei Überweisungen freigegeben.

Wie der Senior jetzt der Polizei meldete, hatte er am späten Montagnachmittag einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten, der sich als Mitarbeiter der „Hausbank“ des 81-Jährigen ausgab. Der Unbekannte gab vor, das Konto des Seniors sei gehackt und mehrere Überweisungen veranlasst worden. Der 81-Jährige glaubte die Geschichte. Auf Anweisung des Unbekannten schaltete er seinen Computer ein, gewährte dem Fremden den „Fernzugriff“ auf seinen Rechner und loggte sich in sein Online-Banking ein. Dann generierte er unter Anleitung des Anrufers zwei sogenannte TAN-Nummern – angeblich für die Rückbuchung der falschen Überweisungen. Tatsächlich aber gab der Senior damit den Auftrag für zwei Abbuchungen von seinem Konto in Höhe von 2500 Euro frei.

Erst im Nachhinein erkannte der 81-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen nach dem Anrufer laufen, das Geld dürfte allerdings weg sein, so die Polizei. Sie rät: Wenn auch Sie Anrufe dieser Art erhalten: Bleiben Sie unbedingt misstrauisch!