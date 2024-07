Ein 77-jähriger Mann aus Kaiserslautern ist am Mittwoch Opfer eines Telefon-Betrugs geworden. Dem unbekannten Anrufer gelang es, den Senior am Telefon davon zu überzeugen, dass es auf seinem Kundenkonto bei einem bekannten Versandhändler angeblich unberechtigte Belastungen gegeben habe. Er brachte den 77-Jährigen dazu, ihm den Fernzugriff auf seinen Computer zu gewähren. Und nicht nur das: Der Senior folgte auch den Anweisungen des Anrufers, über seine Banking-App mehrere Transaktionen zu bestätigen – angeblich, um die unberechtigten Belastungen zu stornieren. Wie sich allerdings später herausstellte, genehmigte der 77-Jährige dadurch erst diverse Abbuchungen, so dass ihm letztlich ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Die Schadenssumme dürfte sich sogar noch vergrößern, denn: Bei weiteren Überprüfungen seines Computers stellte der Mann fest, dass der Unbekannte über den Fernzugriff verschiedene Bestellungen getätigt und ein Konto bei einem Online-Bezahlservice eröffnet hatte. Die Kripo ermittelt wegen Betrugs.