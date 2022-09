Es gibt eine Änderung im Ablaufplan der temporären Sperrung der Richtungsfahrbahn Mannheim ab dem Autobahndreieck Kaiserslautern auf der A6: Diese findet nun einen Tag später als geplant statt, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt. Demnach werden im Zeitraum von Montag, 26. September, 18 Uhr, bis Dienstag, 27. September, 5 Uhr, die beiden Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und Kaiserslautern-Ost im Wechsel für mehrere Stunden voll gesperrt.

Der Verkehr aus Richtung Saarbrücken soll über die bereits vorhandene, übergeleitete Spur in Fahrtrichtung Mannheim weitergeleitet werden. Die Abfahrten Kaiserslautern-Ost und Kaiserslautern-Centrum können während der Umbauarbeiten nicht genutzt werden, betroffene Verkehrsteilnehmende sollten die Abfahrt am Autobahndreieck Kaiserslautern in Richtung Kaiserslautern-Centrum nutzen. Wer bislang die Zufahrten Kaiserslautern-Centrum und Kaiserslautern-Ost in Richtung Mannheim nutzte, werde in dieser Zeit über die L395 und B48 (U27) bis nach Enkenbach-Alsenborn auf die A6 umgeleitet. Anlass der Sperrung, die ursprünglich von Sonntag auf Montag erfolgen sollte, sind Umbaumaßnahmen auf der Baustelle, die für den nächsten Bauabschnitt vorbereitet werden soll.