Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) ist nun im SWK-Kundenservice-Center.

Bislang war die EUTB in der Kundenhalle der ehemaligen Kreissparkasse Kaiserslautern in der Fackelstraße 36 in Kaiserslautern beheimatet, wie der Caritasverband mitteilte. Dies hat sich geändert, künftig finden Ratsuchende die EUTB im SWK-Kundenservice-Center, Bismarckstraße 14, Kaiserslautern.

Die EUTB ist eine Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen. Sie berät auf Augenhöhe, damit selbstbestimmte Entscheidungen möglich sind, unabhängig von Trägern, ergänzend zur Beratung anderer Stellen und kostenlos.

Sprechzeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung. Kontakt via Telefon 0178-40 23 98 5 oder 0157-72 52 46 45. Im Internet: www.kl-inklusiv.de.