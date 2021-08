Am Dienstabend blieb es in weiten Teilen der Kaiserslauterer Innenstadt dunkel, die Lichter gingen nicht an. Die Stadtwerke (SWK) bestätigten auf Anfrage, dass Teile der Straßenbeleuchtung ausgefallen waren. Betroffen war der östliche Stadtbezirk. Das restliche Stadtgebiet und beispielsweise auch der Betzenberg und die Stadtteile blieben von der Störung verschont. „Die Steuerung der Straßenbeleuchtung wird über Dämmerungsschalter angestoßen. Diese Schalter teilen den Rundsteueranlagen in unseren Umspannwerken mit, dass die Straßenbeleuchtung ein- oder ausgeschaltet wird“, informierte ein Sprecher der Stadtwerke. In einem der Umspannwerke sei diese Steuerung defekt gewesen, so dass mit Eintritt der Dämmerung um 20.40 Uhr kein Impuls gesendet wurde. Weil auch die Netzleitstelle nicht manuell in die Anlage eingreifen konnte, musste der Rufbereitschaftsdienst alarmiert werden. Dieser habe das defekte Bauteil vor Ort direkt ausgetauscht. Die Straßenbeleuchtung wurde um 22.11 Uhr wieder in Betrieb genommen.