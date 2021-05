Die Beethovenstraße samt Querstraßen wird zwischen Richard-Wagner-Straße und Eisenbahnstraße neu gestaltet. Der kleine Platz an der schrägen Einmündung der Brahmsstraße soll zu einer Grünfläche umgebaut werden, war sich der Bauausschuss am Montag einig.

Weniger Verkehr und mehr Aufenthaltsqualität ist das Ziel der Umgestaltung der Beethovenstraße samt der Brahms-, Baum-, Schaffner- und einem Teilstück der Saalstraße. Derzeit wird das Areal, das zum Förderbereich „Aktives Stadtzentrum Kaiserslautern“ gehört, nicht nur von Anwohnern, sondern auch von Auswärtigen tagsüber zum Parken genutzt. Es gilt Tempo 30; die Stichstraßen sollen in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt werden.

Die sehr marode und vielfach geflickte Straßendecke hat eine Erneuerung nötig. Die Beethovenstraße soll neu asphaltiert werden, die Gehwege dort sollen von der Fahrbahn getrennt sein. Eine Einbahnregelung wie bisher ist vorgesehen. Für die kleineren Stichstraßen ist eine Pflasterung geplant, so dass der Verkehrsraum dort von Autos, Fußgängern und Radfahrern gleichberechtigt genutzt werden kann.

Fahrrad-Parkstation könnte ebenfalls Platz finden

Für die Einmündung der Brahms- und Schaffnerstraße in die Beethovenstraße hatte die Verwaltung zwei Varianten vorgeschlagen. Im Bauausschuss herrschte jedoch ohne Diskussion Einigkeit darüber, die Fläche zu einer Grünfläche umzugestalten: Statt Parkplätzen sollen dort 19 Bäume gepflanzt und Sitzgelegenheiten aufgestellt werden, eine abschließbare und witterungsgeschützte Fahrrad-Parkstation für Anwohner könnte dort ebenfalls Platz finden, erläuterte Baudezernent Peter Kiefer (FWG).

1,212 Millionen Euro sind für den Straßenausbau und 700.000 Euro für die Erneuerung der Beleuchtung geplant. 90 Prozent Förderung werden erwartet, der Rest wird durch wiederkehrende Beiträge gedeckt.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Tobias Wiesemann wies darauf hin, dass die Beethoven- sowie auch Parallelstraßen von Ortskundigen gern als Ausweichstraßen genutzt werden. Deshalb fragte er an, ob es möglich sei, die Straßen nicht durchgängig als Einbahnstraße auszuweisen, sondern wechselnd, so dass ein Abbiegen in die Parallelstraße nötig wäre und damit der Durchgangsverkehr eingedämmt würde. Kiefer gab an, dies prüfen zu lassen.