Wegen einer Kampfmittelsondierung wird in Landstuhl am Mittwoch, 28. Juni, die Bahnstraße zwischen der Saarbrücker Straße und der Eisenbahnstraße voll gesperrt. Wie Bürgermeister Peter Degenhardt auf Anfrage mitteilt, handelt es sich um „eine rein routinemäßige, rein präventive Kampfmittelsondierung, bevor in diesem Bereich Straßenbau- und Kanalarbeiten beginnen“. Die Sperrung wird voraussichtlich erst im Laufe des Donnerstags aufgehoben. Eine Umleitungsstrecke durch die Bruchwiesen- und die Raiffeisenstraße ist ausgeschildert.