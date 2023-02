Bei den offenen Karate-Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz und Hessen, ausgetragen in Mendig, sicherten sich die Kumite-Kämpfer vom Teikyo-Karate-Team Kaiserslautern zweimal Gold, viermal Silber und setzten fünfmal Bronze obenauf.

Insgesamt waren 65 Vereine und 326 Teilnehmer auf der Matte. Teikyo-Trainer Uwe Schwehm zeigte sich beeindruckt vom den Leistungen, die seine Karateka bei den Meisterschaften ablieferten. Oliver Benz sicherte sich in der Masterklasse nach dem Titel bei den Saarland-Meisterschaften auch gegen die Konkurrenz in Rheinland-Pfalz und Hessen erneut den Meistertitel. In der Leistungsklasse setzte Viola Beyersdörfer mit Gold und zweimal Silber gleich mehrere Akzente. Ebenfalls in der Leistungsklasse unterwegs, erkämpfte sich auch Jan Unrau gleich zwei Medaillen.

Ergebnisse

Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz/Hessen

Teikyo Team Kaiserslautern

Gold

Oliver Benz, -45 Jahre, +80 kg Masterklasse

Viola Beyersdörfer , Kumite Team Leistungsklasse, Teikyo Team/KSC Puderbach

Silber

Viola Beyersdörfer, +68 kg Leistungsklasse

Viola Beyersdörfer, +68 kg U21

Jan Unrau , +84 kg Leistungsklasse

Jan Unrau , +84 kg U21

Bronze

Philip Beyersdörfer,- 60/67 kg Leistungsklasse

Philip Beyersdörfer, -60/67 kg U21

Maren Dreieicher, -53/59 kg U18

Lukas Quadt, -68 kg U18

Devin Knaus, -57 kg U16

5. Platz

Miguel Dinis, -76/+76 kg U18

7. Platz (Kata)

Herbert Janetzki Kata Masterklasse Ü55