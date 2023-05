Beim 12. Koshinkan Cup in Villingen-Schwenningen heimsten die jungen Karateka des Teikyo Karate Teams Kaiserslautern jede Menge Pokale und Medaillen ein.

Im Wettkampf, dem sich 200 Karateka in den Altersklassen U8 bis U14 aus 29 Vereinen stellten, präsentierten sich Emma Schwehm und Maxim Reiser erneut herausragend. Mit großem Kampfgeist gewannen sie ihre Kumite U8 Gruppe und legten in der Kata, in der Jungs und Mädchen gemeinsam antraten, noch eine Bronzemedaille obenauf. Den Siegerpokal nahmen auch Mika Grüner (Kumite U14) sowie Jens Keller (Kata U10) nach starken Auftritten entgegen. Jens holte sich im Kumite noch Platz zwei, Mika wurde in der Kata Dritter.

Die Karate Kids des Teikyo Karate Teams hatten zuvor auch beim Regio Cup in Eppingen einen starken Auftritt gezeigt. Das Trainer-Duo Mandy Böhmer-Schwehm und Uwe Schwehm fuhren am Ende stolz mit dem erfolgreichsten Kids-Team unter 29 Vereinen wieder nach Hause. Vier erste Plätze, einmal Silber, drei dritte und drei vierte Plätze wurden vom Teikyo-Team erzielt.

Zweimal Gold für Reiser in Eppingen

Maxim Reiser steuert zum Gesamterfolg zwei goldene Medaillen bei. Der U8-Karateka ließ der Konkurrenz erst im Kumite keine Chance und gewann obendrein den Pokal in der Kata. Emma Schwehm, ebenfalls in der U8 im Kumite unterwegs, hatte die Mädchen im Griff und holte sich verdient Platz eins. Gold ging auch an Jens Keller im Kumite der U10.

„Schon super was unsere Wettkämpferinnen und Wettkämpfer da gezeigt haben“, weist Uwe Schwehm noch darauf hin, dass unter den elf Startern sieben waren, die zum ersten Mal auf einem Turnier aktiv waren.

Ergebnisse

Koshinkan Cup

1. Plätze: Emma Schwehm Kumite Mädchen U8, Maxim Reiser Kumite Jungen U8, Jens Keller Kata Jungen U10, Mika Grüner Kumite Jungen U14

2. Plätze: Jens Keller Kumite Jungen U10, Rui Oliveira Kata Jungen U10

3. Plätze: Emma Schwehm Kata Mixed U8, Maxim Reiser Kata Mixed U8, Mika Grüner Kata Jungen U14

5. Plätze: Sara Oliveira Kata Mixed U8, Sara Oliveira Kumite Mädchen U8, Rui Oliveira Kumite Jungen U10, Lenny Knaus Kumite Jungen U12, Lenny Knaus Kata Jungen U12, Maja Leonowicz Kumite Mädchen U12, Maja Leonowicz Kata Mädchen U12, Mia Christmann Kumite Mädchen U12, Mia Christmann Kata Mädchen U12

Regio Cup Eppingen

1. Plätze: Maxim Reiser Kata Jungen U8 und Kumite Jungen U8, Emma Schwehm Kumite Mädchen U8, Jens Keller Kumite Jungen U10

2. Platz: Leon Buchholz Kumite Jungen U10

3. Plätze: Marlon Lukas Kumite Jungen U8, Emine Ciftci Kata Mädchen U8, Charlotte Grimme Kumite Mädchen U12 bis 36 kg

4. Plätze: Emma Schwehm Kata Mädchen U8, Marlon Lukas Kata Jungen U8, Maja Leonowicz Kumite Mädchen U12 +36 kg

5. Platz: Lotta Mecha Kumite Mädchen U8, Emine Ecrin Ciftci Kumite Mädchen U8

7. Platz: Sara Raquel Duarte Oliveira Kumite Mädchen U8, Rui Miguel Duarte Oliveira Kumite Jungen U10