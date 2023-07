Beim Karate-Regiocup der Kinder und Schüler sowie bei der offenen Landesmeisterschaft der Masterklasse in Baden-Württemberg präsentierte sich das Teikyo Karate Team Kaiserslautern mit einer kleinen Delegation überaus erfolgreich.

Alan Despet überzeugte in seiner Konkurrenz durch klare Überlegenheit und gewann in der Kumite Gruppe U12 (über 38 Kilogramm) Platz eins. In der U8 schnappte sich Maxim Reiser sowohl im Kumite als auch im Kata den Sieg. In der U14 Kumite (über 55 Kilo) brachte Mika Grüner Silber mit zurück nach Kaiserslautern. Bronze gab es für Emma Schwehm im Kumite U8 und für Rui Oliveira im Kata U10. Auf Rang fünf schaffte es Leon Buchholz (Kumite U8).

In der offenen Landesmeisterschaft der Masterklasse wusste sich Herbert Janetzki stark in Szene zu setzen. In der Klasse Ü55 positionierte er sich schon in der Vorrunde ganz vorne, schrammte in der Finalrunde knapp am Silberplatz vorbei. Es wurde Bronze. „Wir haben einen starken Herbert Janetzki und tolle Leistungen unserer Nachwuchskaratekas gesehen“, lobte Teikyo-Trainer Uwe Schwehm den Auftritt seines Teams.