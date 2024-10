Mit der ODeCon engineering GmbH und der greenable GmbH wurden zwei Kaiserslauterer Firmen beim mit 65.000 Euro dotierten Technologiewettbewerb Success ausgezeichnet. Geehrt wurden laut Mitteilung der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) sieben kleine und mittlere Unternehmen im Land, die mit Neuentwicklungen bereits am Markt erfolgreich sind.

Mit 15.000 Euro für den ersten Platz wurde laut der ISB ODeCon engineering prämiert. Das Unternehmen hat ein laserbasiertes 3D-Metall-Drucksystem entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Ein wesentliches Merkmal sei, dass Bauteile mit geringem Materialausschuss und kürzerer Nachbearbeitungszeit nachhaltiger hergestellt werden können. So werden laut ISB erhebliche Kostensenkungen möglich. Eine Prämie von 5000 Euro für Platz drei geht an die greenable GmbH, die eine innovative Software zur einfachen Berechnung des CO 2 -Fußabdrucks entwickelt hat. Das Produkt sei transparent, fördere die Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette und trage zur CO 2 -Reduktion bei.

„Innovationen sind der Schlüssel für die Herausforderungen der Zeit, zu nachhaltigem Wachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Der Technologiewettbewerb sei daher eine großartige Plattform, um „herausragende Unternehmen und ihre innovativen Projekte zu würdigen“, so Schmitt.