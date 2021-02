Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 19 Uhr über ein brennendes Auto in der Schoenstraße informiert. Die Halterin und ihre Tochter saßen im Wagen, als das Feuer im Bereich des Motorraums ausbrach, teilte die Polizei am Montag mit. Beide Insassen konnten das Fahrzeug sofort verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und vermutete, dass die Ursache für das Feuer ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein dürfte.