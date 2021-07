Nach dem Brand im Geranienweg am frühen Sonntagmorgen ist ein technischer Defekt aller Wahrscheinlichkeit nach als Ursache ausgeschlossen. Dies ist das Ergebnis des vorläufigen Gutachtens.

„Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter in alle Richtungen, auch in Richtung Brandstiftung“, informiert Polizei-Sprecherin Diana Eilenz.

Am Sonntag kurz nach 4 Uhr war das Feuer in dem städtischen Wohnblock ausgebrochen, das sechs Bewohner zwang, das Haus zu verlassen. „Der Gutachter war am Dienstag und Mittwoch dort und hatte auch Aufnahmen mit der Drohne gemacht“, führt Eilenz aus. Bis zum endgültigen Gutachten dauere es wohl noch ein paar Tage.

Baudezernent Peter Kiefer war am Mittwoch vor Ort. „Hauptsächlich das Dachgeschoss und zwei Wohnungen sind betroffen.“ Für die Bewohner, die noch in Hotels oder im Christophorusheim untergebracht waren, wurden kurzfristig andere Wohnungen gefunden. Erst nach Klärung mit der Brandschutzversicherung könnten die Instandhaltungsmaßnahmen beginnen.