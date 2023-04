Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Uni Kaiserslautern will nicht mit Wahlkampfaussagen in Verbindung gebracht werden, der damit gemeinte Kandidat echauffiert sich, weil er sich in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt sieht: Attila Sonal, AfD-Kandidat für den Landtag, will auf keinen Fall auf Kleidung mit Uni-Logo verzichten.

„Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass die Nutzung des TUK-Logos im Rahmen des aktuell stattfindenden Landtagswahlkampfes, egal durch welche Partei, von unserer Seite abgelehnt