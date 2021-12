Um das Potenzial von Quantencomputern nutzbar zu machen, fördert das Bundesforschungsministerium die Entwicklung eines praxistauglichen Quantencomputers mit rund 25 Millionen Euro. Das gesamte Projektvolumen beträgt 29 Millionen Euro. Mehr als sieben Millionen Euro davon gehen an den Fachbereich Physik der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern.

Quantencomputer bringen gegenüber klassischen, digitalen Rechnern erhebliche Vorteile in der Rechengeschwindigkeit, heißt es in einer Mitteilung der TU. Die Rechenpower sei insbesondere bei der Lösung von Optimierungsproblemen von Bedeutung, bei denen es um die Berechnung komplexer Sachverhalte wie etwa bei Logistikabläufen geht, die selbst heutige Hochleistungscomputer an ihre Grenzen stoßen lassen. Das zeige sich beispielsweise bei Optimierungsproblemen, wie etwa der Routenplanung mit vielen Zwischenstopps, der Optimierung von verzahnten Arbeits- und Produktionsprozessen, der Berechnung des idealen Steigflugs eines Flugzeuges oder der Planung ressourcenschonender Logistikabläufe bei Lieferketten und Umschlagplätzen.

Im Wettrennen um den Bau eines für Anwendungen nutzbaren Quantencomputers sind Forscher der TU ein großes Stück vorangekommen: Sie konnten ein Großprojekt zum Bau eines solchen Computers an der TU einwerben. In den kommenden fünf Jahren werden sie gemeinsam mit Kollegen der Universität Hamburg und des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) sowie Industriepartnern einen funktionsfähigen Quantenprozessor auf Basis von sogenannten Rydberg-Atomen entwickeln. Der Quantencomputer wird in dem neu errichteten Forschungsgebäude „Laboratory for Advanced Spin Engineering“ (LASE) stehen.

Quantencomputer können die Leistung herkömmlicher Computer um ein Vielfaches übertreffen, weil sie vollkommen anders funktionieren. Statt klassischer Bits, die entweder den Wert 0 oder 1 annehmen können, benutzen sie sogenannte Quantenbits, die gleichzeitig 0 und 1 sein können. „Dadurch haben sie ein immenses Potenzial, Probleme anzugehen, die für klassische Computer unlösbar sind. Sie sind eine zentrale Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts“, sagt Professor Herwig Ott, Gruppenleiter am Fachbereich Physik der TU, der das Projekt gemeinsam mit seinen Physikerkollegen Professor Artur Widera und Thomas Niederprüm eingeworben hat.

Schiffsrouten optimieren, um das Klima zu schützen

Widera ergänzt: „Es ist ein großer Erfolg, dass wir die Expertise in der Quantentechnologie und der Quantenphysik, die wir in den vergangenen zehn Jahren im Rahmen unserer Sonderforschungsbereiche aufgebaut haben, nun in dieses hochspannende Projekt einbringen können.“ Niederprüm erklärt weiter: „Mit dem Quantencomputer möchten wir testen, wie Schiffsrouten für die Warenlogistik oder Lieferketten insgesamt verbessert und nachhaltiger gemacht werden können, sodass Energie eingespart wird und damit zum Klimaschutz beigetragen werden kann.“ Weitere zukünftige Anwendungsgebiete sind die Berechnung neuer Wirkstoffe für Medikamente oder die Optimierung von Versicherungsalgorithmen.

Universitätspräsident Professor Arnd Poetzsch-Heffter betont: „Mit dem Bau eines Quantencomputers zählen wir weltweit zu wenigen Forschungsstandorten, die diese neue Technologie entwickeln. Das ist ein hervorragender Erfolg und für den gesamten Standort von enormer Bedeutung.“