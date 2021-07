Wie beeinflusst Zweisprachigkeit die Entwicklung von Sprachen? Dieser Frage gehen in einem gemeinsamen Projekt unter anderem Forscher der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern nach.

Beim Auswandern in ein fremdes Land nehmen Menschen ihre Sprache mit und geben diese in der Regel an ihre Kinder weiter. Beeinflusst die angewandte Zweisprachigkeit den Gebrauch der Herkunfts- und der Landessprache – und wenn ja, wie? Dies untersucht eine Forschungsgruppe, zu der die Professorin Shanley Allen von der TU gehört. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat dafür 4,2 Millionen Euro bereitgestellt. Mehrere Universitäten sind involviert und bringen verschiedene Einzelprojekte ein – Allen beispielsweise ihre Expertise in der Sprachentwicklung.

Konkret untersuchen die Forscherteams, wie sich Griechisch, Türkisch und Russisch auf das Deutsche und wie sich Griechisch, Türkisch, Russisch und Deutsch auf das Englische auswirken. Hierfür arbeiten sie mit rund 300 zweisprachig aufgewachsenen Menschen. Neben der TU sind die Universität Potsdam, die Humboldt-Universität zu Berlin, das Leibniz-Zentrum „Allgemeine Sprachwissenschaft“ sowie die Universitäten Duisburg-Essen, Mannheim und Stuttgart beteiligt.