Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken hat die Gewinner des Wettbewerbs „Müll nicht rum: Plastik 4.0 – Neue Medien gegen Plastikmüll“ gekürt. Darunter Teams der Technischen Universität und des Burggymnasiums.

„Eure ideenreichen Wettbewerbsbeiträge helfen uns, mithilfe digitaler Medien junge Menschen für das Thema Plastikmüll zu sensibilisieren und zu motivieren, sich aktiv für unsere Umwelt und für ihre Zukunft einzusetzen“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken am Donnerstag in Mainz anlässlich der Preisverleihung. Von Video- und App-Formaten über einen Blog bis hin zu einer interaktiven Virtual Reality Experience reichten die Gewinnerprojekte zur Aufklärung hinsichtlich der Plastikmüll-Problematik.

Preisträger im Gesamtwettbewerb für Jugendliche und junge Erwachsene ist unter anderem das Team „ecoshARk“ der Technischen Universität Kaiserslautern (Platz 3) mit einer App, mit der Benutzer Alltagsgegenstände scannen und so spezifische Tipps zu Recycling und Müllvermeidung abrufen können. Auf dem ersten Platz des Teilwettbewerbs, der sich speziell an Schüler der Sekundarstufe I und II richtete, ist das Team „10c-gegen-Plastik“ des Burggymnasiums in Kaiserslautern mit ihrer Webseite mit Videos, Umfragen und ausführlichen Informationen zur Vermeidung von Plastikmüll gelandet.