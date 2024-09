Der Kindsbacher startete am vergangenen Wochenende bei den FISU World Triathlon Championships (Weltmeisterschaft der Studenten) in Gdansk (Polen).

Über die Sprintdistanz ging es für 750 Meter zum Schwimmen in die Ostsee. Ziehmer kam im vorderen Feld aus dem Wasser. Nach einem Drittel der Radstrecke von insgesamt 20 Kilometern flog Ziehmer eine Pylone ins Vorderrad. Den Sturz konnte er vermeiden, musste aber mit einer stark schleifenden Bremse weiterfahren. Trotzdem blieb er in der Spitzengruppe. Nach dem Fünf-Kilometer-Lauf kam er als Siebter in einer Zeit von 52:29 Minuten ins Ziel. In der Teamwertung gewann er mit Jonas Osterholt (Platz 6) und Benedikt Bettin (Platz 9) die Goldmedaille.