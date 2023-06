Das Judo-Team des Heinrich-Heine-Gymnasiums (HHG) hat sich auf den Qualifikationsweg gemacht. Die jungen Sportler, viele davon vom JSV Kaiserslautern, kämpften in Bad Dürkheim und Limburgerhof. Teils ging es auch um Startplätze zur südwestdeutschen Einzelmeisterschaft.

Beim Internationalen Weinstraßenpokal in Bad Dürkheim waren gleich 13 HHG-ler, darunter neun Judoka des JSV, auf der Matte. In der Altersklasse U18 gewann Erika Müller (JSV) ihre Gewichtsklasse, Devin Mäuser (JC Zweibrücken) holte Silber. In der U15 gewann Michael Kistner (TV Rodenbach) vier Kämpfe und belegte souverän Platz eins. Lina Stark (JSV) und Andrej Müller (JSV) zeigten in jeweils vier Kämpfen gute Leistungen, sicherten sich je drei Siege und somit Platz zwei. Noah Njonga und Maxima Zink (beide JSV) gewannen das einzige für sie anstehende Duell, wurden Erste. Yannik Michel (TV Rodenbach) wurde Zweiter. Gabi Pereskocka landete auf Platz drei und Laura Geiß (beide JSV) wurde Fünfte.

In der U13 gewann Theodor Wittek (JSV) in einer großen Wettkampfgruppe nach drei Siegen und einer Niederlage Bronze. Ben Wilhelm und Leni Volz (beide JSV, U13) hatten es in ihren Gewichtsklassen mit kleineren Starterfeldern zu tun, erreichten Rang drei beziehungsweise Platz zwei.

In Limburgerhof waren die jüngeren Jahrgänge des JSV beim Pfalzpokal im Einsatz. Acht junge Judoka gingen in der U11 und U13 an den Start, um Wettkampfluft zu schnuppern und Erfahrungen zu sammeln. In der U11 belegte Ilja Müller Platz zwei und Livian Hermann Platz eins. Livian Hermann konnte sich auch in der U13 in starken Kämpfen, ebenso wie Theodor Wittek und Joris Junker, Platz zwei sichern. Adriana Puntureri erlangte Platz drei und Fabian Reich und Thea Clasen erreichten in ihrem ersten Wettkampf Platz drei beziehungsweise zwei. Für die U15-Starter geht es am Wochenende bei den südwestdeutschen Meisterschaften in Speyer weiter.