Auch am zweiten Spieltag der Tennis-Verbandsliga ist der 1. TC Weilerbach in einem Heimspiel gefordert. Am Sonntag (10 Uhr) empfängt er den TC Mutterstadt. Der zweite Saisongegner der Weilerbacher dürfte nach seinem Auftaktsieg über den TC RW Kaiserslautern mit breiter Brust antreten.

Für die Weilerbach verlief der Start in die neue Runde nicht wunschgemäß; sie mussten sich am vergangenen Wochenende auf heimischem Sand dem BASF TC Ludwigshafen III mit 7:14 geschlagen