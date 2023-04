Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Saisonende geht es für das Herrenteam des 1. TC Weilerbach in der Tennis-Verbandsliga ums Ganze. Abstieg oder Klassenverbleib. Am Sonntag (10 Uhr) in der Heimpartie gegen die DJK TV Mainzer Sand können die Weilerbacher noch aus eigener Kraft für ein Happy End sorgen. Um das zu schaffen, benötigen sie aber einen klaren Sieg.

Nicht nur, dass sie den Mannschaftskampf gewinnen müssen, sie müssen den Gegner 9:0 schlagen und dürfen sich dabei keinen Satzverlust erlauben. Das scheint auf den ersten Blick kaum