Die Damen des TC RW Kaiserslautern schlagen auch in der nächsten Saison in der Oberliga auf. Am letzten Spieltag gelang ihnen der entscheidende Erfolg im Abstiegsduell beim HTC Bad Neuenahr. Dabei konnten sie wieder besonders auf eine ihrer Stärken bauen. Auch Siegelbach siegt, die Rot-Weiß-Herren steigen ab.

Bei diesem Erfolg, mit dem der Klassenverbleib klargemacht wurde, spielte auch Neil Prickett eine wichtige Rolle. Der Chefcoach des TC RW Kaiserslautern war mit dem Team nach Bad Neuenahr gereist und