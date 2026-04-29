Früh startet in diesem Jahr die Medenrunde in die neue Saison. Beim TC RW Kaiserslautern überlassen die Damen dabei den Herren den Vortritt.

Für zusätzliche Spannung sorgt ein Neuzugang aus Dänemark, der erstmals für die Rot-Weißen aufschlagen wird – und dies gleich an Position eins. Die Herren des TC RW Kaiserslautern eröffnen am Freitag, 10 Uhr, auf heimischem Sand die Verbandsligarunde mit einem Duell gegen den BASF TC Ludwigshafen III.

Gustav Redlichs Theilgaard heißt der neue Mann im Team des TC RW Kaiserslautern. Der Däne ist Mitte 20, stammt aus Hillerød, einer Kleinstadt nördlich von Kopenhagen, und zählt in seiner Heimat zur nationalen Spitze. Theilgaard sammelte bereits internationale Erfahrung auf der Turnierbühne und spielte zudem College-Tennis in den USA für die University of Montana. Neil Prickett, der Cheftrainer des TC RW Kaiserslautern, sieht in dem Neuzugang nicht nur „eine sportliche Verstärkung“, sondern auch einen Spieler, der menschlich gut ins Team passt.

Sebastian Ondas zurück aus den USA

Bei seinem Debüt wird der Skandinavier direkt an Position eins aufschlagen. Auch im zweiten Einzel setzen die Lauterer auf internationale Qualität: auf den Belgier Maxime Lapraille. Alle übrigen Spieler im Team wurden maßgeblich von Neil Prickett trainiert und geprägt: Leon Sarishvili, Max Milic, Christian Classen und Finn Himmer. Zu dieser Rot-Weiß-Garde gehört auch Sebastian Ondas. Nach seiner Zeit im College-Tennis kehrt der Lauterer am Freitag aus den Vereinigten Staaten wieder in die Heimat zurück.

Spannend wird, wie sich die Rot-Weißen gegen die dritte Mannschaft des renommierten Klubs aus Ludwigshafen schlagen. Das gegnerische Team sei schwer einzuschätzen, erklärt Prickett, da unklar sei, in welcher Aufstellung es antreten werde. Klar in seiner Aussage ist der australische Coach in Sachen Saisonziel: „Wir wollen in der Klasse bleiben und am Ende auf einem Mittelfeldplatz stehen.“

Zweites Heimspiel gleich am Sonntag

Ein Auftaktsieg würde den Lauterern den perfekten Start bescheren, ehe sie am Sonntag im zweiten Mannschaftskampf erneut gefordert sind. Wieder haben sie Heimrecht und empfangen den HTC Bad Neuenahr. Auch dieser Verbandsligakampf startet – wie die Partie am Freitag – um 10 Uhr. „Bad Neuenahr spielt schon lange in der Verbandsliga und verfügt über solide Spieler“, bemerkt Prickett zum Gegner.

Nach diesen beiden Heimauftritten stehen für die Lauterer zwei Auswärtspartien auf dem Spielplan. Zuerst treten sie beim TV Alzey an und dann beim TC Oberwerth-Koblenz II. Nach dem Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz II steht am 14. Juni beim TC Mörsch-Frankenthal der Saisonabschluss an.

Vorfreude auf die „megafrüh beginnende Saison“

Auch in dieser Medenrunde ist Max Milic der Mannschaftsführer der Rot-Weißen. Der 22-Jährige freut sich auf „die diesmal megafrüh beginnende Saison“. Obwohl er noch nicht viel draußen spielen konnte, fühlt er sich recht gut in Form. Erfolg und Freude am Spiel – mit diesem Motto startet Max Milic in die neue Saison.

Gespannt ist er auf seinen neuen Teamkollegen Gustav Redlichs Theilgaard, mit dem er bisher nur telefoniert hat. Für Max Milic gibt es unter den sieben Verbandsligateams keinen eindeutigen Favoriten: „Wir müssen abwarten. Nach dem ersten Spieltag wissen wir mehr.“