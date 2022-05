Drei junge Turnierpaare des Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern waren in Grünstadt bei der „Leiningerland Trophy 2022“ auf dem Parkett und sie waren gut. Sehr gut! Im Standard-Turnier der Jugend D gingen Marissa Theisinger und Eric Schumak als klare Sieger hervor.

Sie überzeugten die Wertungsrichter mit ihrer Kür im Langsamen Walzer, im Tango und Quick Step und sahnten tolle Noten ab. Marissa und Eric wollten es aber auf der Lateinbühne wissen und verzeichneten erneut Erfolge. In der Klasse Junioren 2 D und Junioren 2 C ertanzten sie sich jeweils den dritten Platz, in der Jugend C kam das Tanzpaar auf den fünften Platz.

Die Zwillinge Evelin und Dennis Zarik waren in der Kinderklasse unterwegs und auch sie bewiesen, wie sehr das TC-Rot-Weiß-Training sowohl im Standard als auch im Latein fruchtet. Im Standard Kinder D nahmen die beiden Silber mit nach Hause und standen bei den Junioren D auf Rang fünf. Bei den Lateinern holten sich die Zwillinge in der Kinder C erneut Silber, bei den Junioren war es dann Bronze.

Veronica Adamberg und Arthur Dome zeigten in der Jugend C ihr Können und tanzten sich auf Platz drei. Bei den Junioren 2C legten sie noch einen vierten Platz nach.

Am Rande des Grünstadter Turniers beobachtete einer ganz besonders stolz die Jugend. TC Rot-Weiß Tanztrainer Heinz Somfleth, ein Urgestein in der Tanzwelt, ein absoluter Kenner des Parkettgeschehens, dem nichts entgeht. Er unterstützte und motivierte die jungen Paare und war am Ende absolut stolz auf die Ergebnisse.