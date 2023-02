Bei den Latein-Tanz-Landesmeisterschaften sicherte sich der Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern zwei Landesmeister-, vier Vizemeistertitel und drei Bronzeplätze.

In der Haßlocher Pfalzhalle wollten insgesamt 22 Landesmeister ermittelt werden. Noch war der erhoffte Anstieg der teilnehmenden Paare nach dem Rückgang der Vorjahre nicht zu verzeichnen, sehr wohl aber ein Leistungssprung durch alle Vereine. Gilt auch für den TC Rot-Weiß Kaiserslautern.

„Eine tolle Entwicklung und ein großes Lob an alle Trainerinnen und Trainer für ihre hervorragende Arbeit im Kinder- und Jugendbereich“, kommentierte Michael Kraus, der Sportwart des TC Rot-Weiß, das Geschehen noch auf dem Parkett in Haßloch.

Spannung und Glanzleistungen

Wenn es auch auf der Tanzfläche in einigen Klassen nicht wirklich eng zuging, die Tribüne war, vor allem am zweiten Turniertag, gut voll. Lag auch an der von der Dance Republic Haßloch und der Tanzschule Wolfer-Leibfried aufs Parkett gebrachten Showeinlage mit fast 100 Kindern. Eine volle Tribüne, das war für die Turnier-Tanzpaare natürlich großartig. Und es führte zu sichtbaren Höchstleistungen bei einigen. So tanzte sich etwa das Jugendtanzpaar Leon Lehmann und Janika Trunov bei ihrem Doppelstart in der Hauptgruppe A erfolgreich im Neuner-Feld auf Platz zwei. In der Hauptgruppe II C sowie in der Hauptgruppe funkelte das TC-Rot-Weiß-Paar Marie Brehm und Benjamin Nitzpon am Ende gleich zweimal golden. Das Paar holte sich in beiden Kategorien den Landestitel.

Für Spannung sorgte das hochkarätig besetzte Turnier der Jugend-A-Klasse. Im siebenköpfigen Starterfeld trafen sich gleich fünf Paare, die aktuell unter den Top Zehn der Deutschen Rangliste geführt werden. Justin Rettich und Sophy Alejandra Cabrera vom TSC Saltatio Neustadt holten sich hier den Landestitel vor Ben Beichel und Emmy Prochnau von der TGC Redoute Koblenz/Neuwied. Leon Lehmann und Janika Trunov, das TC-Rot-Weiß-Newcomerpaar, das erst 2022 zusammengefunden hatte, belegte Platz drei in dieser Kategorie.

Ergebnisse

Latein-Landesmeisterschaften

Ergebnisse für die Tanzpaare des TC Rot-Weiß Kaiserslautern

Benjamin Nitzpon und Marie Brehm: Hauptgruppe II C Latein 1. Platz, Hauptgruppe C Latein 1., Hauptgruppe II B Latein 3., Hauptgruppe B Latein 6.

Leon Lehmann und Janika Trunov: Jugend A Latein 3., Hauptgruppe A Latein 2.

Elias Renner und Una Siljdedic: Jugend B Latein 3. , Hauptgruppe B Latein 2.

Leonhard Moser und Christina Miller: Jugend B Latein 2. Platz und Aufstieg, Jugend A Latein 6., Hauptgruppe A Latein geteilter 8./9. Platz

Dennis Zarik und Evelin Zarik: Junioren I B Latein 2., Junioren II B Latein 4.

Eric Schumak und Marissa Theisinger: Jugend B Latein 7., Hauptgruppe B Latein 4.

Yehor Boiko und Fabienne Schlicker: Hauptgruppe A Latein 5.

Dereks Dzalbs und Nicole Dzalbe: Kinder I/II D Latein 5.