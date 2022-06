Der TC Rot-Weiß Kaiserslautern bewies sich beim Ingelheimer Tanzsportwochenende auf allen Ebenen. Olena Kovalska, TC-Rot-Weiß-Trainerin, gewann mit ihrer Formationsgruppe Small-Group und einer Hip-Hop-Choreographie den Jugendmannschaftspokal.

Die jungen Hip Hopperinnen Diana Strek, Zazou Krick, Xenia Frank und Varvara Peicova lächelten die große Wochenendhitze einfach weg und nahmen glücklich den Pokal entgegen. Auch das Ehepaar Joachim und Bettina Profit ertanzte sich einen Treppchenplatz. In der Startklasse der Senioren III D Standard eroberte es sich in einem Feld von sechs Tanzpaaren den dritten Platz. Aufregend und spannend wurde es beim Solo-Tanz-Pilotprojekt, das der Tanzsportverband Rheinland-Pfalz als erster Landesverband überhaupt am Wochenende startete und das es einzelnen Tänzerinnen und Tänzer ermöglichte, sich im Leistungssportbereich in den Standard- und in den lateinamerikanischen Tänzen zu messen. Vom Lauterer TC stellten sich Ann-Sophie Leitheiser, Sofia Golub und Isabel Lunev der Herausforderung zusammen mit knapp 50 weiteren Solo-Tänzerinnen und einigen wenigen Solo-Tänzern. „Die Mädels waren total begeistert. Sie haben auf jeden Fall einen Motivationsschub bekommen und bleiben am Ball, bis vielleicht ein passender Tanzpartner kommt“, sieht TC Rot-Weiß Lateintrainerin Alina Biefeld eine tolle Perspektive für den Tanzsport. So werde auch einzelnen Tänzerinnen und Tänzern Raum gegeben, ihr Können unter Beweis zu stellen.

TC Rot-Weiß Präsident Alexander Elbe war unterstützend mit nach Ingelheim gereist und fand: „Die Stimmung in der Halle des TSC Ingelheim war umwerfend. Bis zum letzten Takt wurden alle Tanzgruppen von den Zuschauern angefeuert.“