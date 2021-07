In ihrer Premierensaison ist der neu formierten Herren-30-Mannschaft des TC Caesarpark Kaiserslautern gleich der große Coup gelungen: Sie haben ungeschlagen den Durchmarsch geschafft und sind damit direkt in die A-Klasse aufgestiegen.

Spannend blieb es allerdings bis zum Schluss. Nachdem sowohl der TCC als auch der Postsportverein Neustadt jeweils die ersten vier Spiele gewonnen hatte, musste am letzten Spieltag die Entscheidung über den Aufstieg beim direkten Aufeinandertreffen in Neustadt fallen.

Nach den Einzelspielen stand es 4:2 für das Herren-30-Team des TCC. Erstmals in der Runde musste somit zumindest ein Doppel gewonnen werden, um den Sieg zu sichern, nachdem bei allen vorangegangenen Spielen die Entscheidung bereits nach den Einzeln feststand. Am Ende stand jedoch auch hier ein deutlicher 6:3-Erfolg, da die Herren 30 Nervenstärke bewiesen und zwei Doppel für sich entscheiden konnten.

Von insgesamt 45 Matches in dieser Saison, mussten sich die Herren vom Caesarpark nur in fünf Einzeln und einem Doppel geschlagen geben, was letztendlich die beeindruckende Saisonbilanz von 10:0 Punkten bei 39:6 Matches unterstreicht.

Zum Team der Herren 30 des TCC gehörten: Andreas Brehm, Ulrich Stemberg, Fabio Schneider, Johannes Bauer, Philipp Goedel, Philip Müller, Sebastian Zobel, Sujay Muramalla und Patrick Willenbacher.