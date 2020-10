Ein Taxifahrer machte am frühen Sonntagmorgen eine Polizeistreife durch Lichthupe und Hupe, auf sich und das vorausfahrende Fahrzeug aufmerksam. Was war passiert? Nachdem die Polizei beide Autos angehalten hatte, gab der Taxifahrer an, dass er zuvor einen Mann von einem Hotel in die Karl-Marx-Straße gefahren hatte. Unter dem Vorwand Bargeld holen zu müssen, verließ dieser das Taxi. Ohne den fälligen Betrag von 20 Euro zu zahlen, setzte sich der Mann in einen dort stehenden Pkw. Der Wagen fuhr davon. Der Taxifahrer folgte. Bei der Kontrolle des Pkws wurden insgesamt neun Personen in dem Fünfsitzer festgestellt. Der vermeintliche Zechpreller konnte durch den Taxifahrer identifiziert werden. Die weiteren Autoinsassen versuchten immer wieder zur stören, sodass gegen sie Verwarnungsgelder erhoben wurden. Gegen den Zechpreller wird wegen Betrugs ermittelt.