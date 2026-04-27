Wegen des Fahrpreises ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast gekommen. Weil der Passagier schließlich einfach aus dem Auto sprang und davonlief, verständigte der Fahrer die Polizei. Wie diese mitteilt, folgte er dem Mann bis in die Danziger Straße, wo sich der Streit fortsetzte. Als die ausgerückte Streife eintraf, verhielt sich der geflüchtete Fahrgast äußerst aggressiv und war kaum zu beruhigen. Der 35-Jährige war stark alkoholisiert und beleidigte im Beisein der Beamten den Taxifahrer mehrfach. Weil er auch die Anhörung von Zeugen behinderte, erhielt er einen Platzverweis. Diesem kam er erst nach mehrfacher Aufforderung und der Androhung weiterer Konsequenzen nach. Der 35-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.