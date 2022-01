„Den Schutz vor einer Infektion habe ich von Anfang an sehr ernst genommen. Es gab zu viele Kranke und Tote.“ Karlheinz Altenkirch ist Taxifahrer. Seit 41 Jahren befördert er Fahrgäste in Kaiserslautern und in der Region.

Gerade weil es in einem Auto sehr eng ist, der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, achtet er, so gut es geht, auf einen Abstand zwischen ihm und seinen Fahrgästen. Bis zu drei Personen lässt er auf dem Rücksitz seines VW Touran Platz nehmen: „Nur mit FFP2-Maske.“ Zwischen Fahrerraum und Rücksitz hat Karlheinz Altenkirch zum beiderseitigen Schutz eine Plastikscheibe einbauen lassen. Für Fahrgäste, die über keine Maske verfügen, hat er welche in seinem Wagen vorrätig. Probleme wegen des Maskentragens hat er mit seinen Fahrgästen bislang nicht gehabt. „Ein freundlicher Hinweis genügt oft, dass Kunden eine Maske anlegen.“

Im Gegensatz zum Handel und zur Gastronomie gebe es im Taxigewerbe keine 2-G-Regel. Folglich müsse er seine Fahrgäste sich auch nicht ausweisen lassen, ob sie geimpft, genesen gar geboostert sind. Er selbst ist mit seinen 87 Jahren dreimal geimpft. Nach jeder Fahrt greift der langjährige Vorsitzende des Taxi-Vereins Kaiserslautern, der von neun Jahren die Rechtsform einer GmbH gewählt hat, zu einer Flasche Desinfektionsmittel und reinigt den Fahrgastraum. „Hygiene erhöht die Sicherheit.“ Auch werde zwischendurch immer wieder gelüftet.

„Es war eine schlimme Zeit“, lässt er die vergangenen beiden Jahre Revue passieren. Auch wenn sich durch die Öffnung der Geschäfte wieder etwas bewegt habe, „haben wir zu kämpfen“. Spürbar seien auch zurückgegangene Gelegenheitsfahrten, fehlende Transporte zu Fußballspielen und Diskotheken.

Und dann sind da noch die immer weiter steigenden Preise für Treibstoffe. „Die Preiserhöhungen treffen uns hart“, so der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Kaiserslauterer Taxizentrale. „Wir leiden sehr darunter.“ Zwar erhalte das Taxigewerbe bei einigen lokalen Tankstellen einen minimalen Preisnachlass, doch der gleiche die Preissteigerung bei weitem nicht aus. Noch ist Karlheinz Altenkirch mit einem Dieselfahrzeug unterwegs. „Wenn alle plötzlich auf ein E-Mobil umsteigen würden, würden die Ladestationen fehlen.“

Noch denkt der Senior, der aufgrund seines hohen Alters bereits fünf Mal die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) nach eigenen Angaben mit Bravour bestanden hat, nicht daran, seine Leidenschaft, Taxi zu fahren, aufzugeben. „Jeder Mensch braucht auch im Alter eine Aufgabe.“ Sportlich fit hält sich der gebürtige Sachse, der sich seit 70 Jahren in Kaiserslautern zu Hause fühlt, mit regelmäßigem Training in einem Fitnessstudio. „Ich habe keine Probleme. Weder mit dem Rücken noch mit den Knochen“, so der langjährige Abteilungsleiter Boxen beim 1. FCK und dienstälteste Kampfrichter im deutschen Boxsport.