Ein Taxifahrer hat am Donnerstag verhindert, dass eine 75-Jährige Opfer von Betrügern geworden ist.

Wie die Polizei informiert, erhielt eine 75-Jährige einen sogenannten Schockanruf: Ihr Sohn habe in der Türkei einen tödlichen Unfall verursacht. Die türkischen Behörden hielten ihn deshalb fest. Die Seniorin wurde aufgefordert, 30.000 Euro in bar einem angeblichen Kriminalbeamten zu übergeben, der das Geld abholen und in die Türkei weiterleiten werde. Weil sich der Sohn der Frau zufällig tatsächlich in der Türkei aufhielt, schenkte die 75-Jährige dem Anrufer Glauben. Sie müsse allerdings zur Bank, wo sie 13.000 Euro abheben könne.

Der unbekannte Anrufer orderte daraufhin ein Taxi zur Adresse der Seniorin. Als die Frau zugestiegen war, fiel dem Fahrer auf, dass sein Fahrgast recht durcheinander wirkte. Die 75-Jährige berichtete dem Mann von dem Anruf. Der 52-Jährige erkannte die Masche und informierte sofort die Polizei. Um die aufgelöste Frau kümmerten sich Nachbarn. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.