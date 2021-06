Weil er Ärger mit einem Kunden hatte, hat ein Taxifahrer in der Nacht zu Dienstag die Polizei verständigt. Wie der 43-Jährige berichtet, war er von dem Mann sozusagen an der Nase herumgeführt und dann auch noch geschlagen worden. Den bisherigen Angaben zufolge war der Taxifahrer kurz nach ein Uhr nachts zu der Adresse in einem nördlichen Stadtteil gerufen worden. Nachdem er eine gewisse Zeit gewartet hatte, rief er den „Auftraggeber“ noch einmal an und hakte nach.

Als auch weitere zehn Minuten später immer noch niemand aufgetaucht war, klopfte der Fahrer an der Haustür der genannten Adresse. Weil der Mann keine Anstalten machte, die angeforderte Taxifahrt in Anspruch zu nehmen, verlangte der Fahrer einen Ausgleich für die Anfahrt und Wartezeit. Daraufhin verpasste ihm der Mann eine Ohrfeige – dann verschwand er wieder im Haus.

Die verständigte Polizeistreife nahm vor Ort den Sachverhalt auf und sprach mit den Beteiligten. Zum Ende des Einsatzes wurden die Beamten noch Zeuge, wie der 27-Jährige dem Taxifahrer den sogenannten „Stinkefinger“ zeigte. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.