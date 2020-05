Die tausendste Testung auf das Coronavirus ist am Donnerstag im Corona-Testzentrum in Schwedelbach durchgeführt worden. Das teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern mit. Seit 18. März ist das Corona-Testzentrum in Schwedelbach in Betrieb, wo Sanitätskräfte und Ärzte die Testungen in einer Art „Drive-in-Verfahren“ durchführen. Voraussetzung ist, dass die betreffenden Personen eine ärztliche Überweisung vorweisen können. Am Donnerstagnachmittag wurde in Schwedelbach die tausendste Testung vorgenommen.

„Testzentrum wird gut angenommen“

„Die Tausendermarke wurde überschritten! Das zeigt, dass das Testzentrum gut angenommen wird und dass es uns auf diesem Weg gelungen ist, die Allgemeinärzte, die Kliniken und vor allem auch das Gesundheitsamt zu entlasten“, freut sich Landrat Ralf Leßmeister (CDU). Das Testzentrum war im März innerhalb von nur vier Tagen unter der Federführung von Tobias Metzger (Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst) im Landkreis eingerichtet worden. Die Umsetzung erfolgte mit ehrenamtlichen Kräften des Katastrophenschutzes, Kräfte der Schnell-Einsatz-Gruppe Betreuung, der Schnell-Einsatz-Gruppe Sanität, und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Weilerbach und Ramstein-Miesenbach.