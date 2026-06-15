Bestes Flanierwetter, ein pralles Angebot : Die Lange Nacht der Kultur in Kaiserslautern war erneut ein Erfolg. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz.

„Ich bin rundum zufrieden“, blickt Christoph Dammann, der Direktor des städtischen Referats Kultur, auf die Nacht des vergangenen Samstags zurück. „Es waren wieder Tausende Menschen in der Stadt unterwegs an den über 30 Spielorten.“

So zogen etwa die Könner der Skate Rats im Skatepark auch ein neues Publikum an, das vom Alcatraz und seinem Steampunk-Ambiente Richtung Innenstadt lief, um sich beispielsweise in der Fruchthalle von dem zauberhaften Duo Danae Dörken und Pascal Schumacher an Piano und Vibraphon mit einem überraschend luftigen Bachprogramm verzaubern zu lassen oder bei Rockmusik von Lio auf der Bühne vor der Handwerkskammer Am Altenhof mitzutanzen.

Ein Kunstwerk aus alten Handys warb in einer Ausstellung in der Fruchthalle während der Langen Nacht der Kultur für mehr Nachhaltigkeit. Foto: Susanne Schütz

Die Kooperation aller Partner, „von den großen Kultureinrichtungen über die Handwerkskammer, das 42, den Friseursalon Wolf, den Skatepark bis hin zur freien Szene“ habe wieder hervorragend geklappt, so Dammann. So hat in diesem Jahr etwa die Zusammenarbeit mit dem Pfalztheater der Fruchthalle eine gut besuchte halbe Stunde mit Ausschnitten aus Günther Fingerles Marlene-Dietrich-Programm eingebracht, das das Publikum auf mit Sitzkissen gekrönten Getränkekästen verfolgte, während auf der Werkstattbühne die Bigband der Hochschule Kaiserslautern aufspielte.

Der Kulturreferatschef möchte auch weiter daran festhalten, ein möglichst großes, vielfältiges Programm anzubieten. 97 einzelne Termine umfasste das Programmheft im Jahr des Stadtjubiläums: „Die Qual der Wahl ist Bestandteil des Konzeptes.“

Finanzielle Beschränkungen gebe es dabei trotz bekanntlich nicht rosiger Finanzlage der Stadt nicht: „Das Projekt ist finanziell gesund trotz gestiegener Gagen und Technikkosten dank vieler Sponsoren und der Landesförderung durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz“, versichert Dammann. „So können wir den Eintritt stabil halten, über die Hälfte der Spielorte ist ja ohnehin bei freiem Eintritt zugänglich.“

Christoph Dammann war in der Langen Nacht auch selbst wieder unterwegs. „Die Frage nach dem persönlichen Highlight kommt ja oft, erstmal ist das mein tolles Team, das wieder ein Jahr lang in der Vorbereitung unglaubliches geleistet hat, allein die Fruchthalle von 18 Uhr bis 2 Uhr morgens ohne Pause zu bespielen, ist ein technischer und logistischer Kraftakt“, lobt er seine Mitarbeiter. Das Programm in der Fruchthalle, das erstaunlich gut im Zeitplan blieb, hat wieder der stellvertretende Referatsleiter Max Punstein zusammengestellt.

Ein Konzert hebt Dammann dann aber doch als einen seiner Favoriten heraus: „Ein ganz besonderer Act war zum Beispiel der Pianist Donovan Ashton, der in der prallvollen Museumsscheune vor konzentriertem Publikum nur eigene neue Werke gespielt hat.“