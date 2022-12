Die Nachfrage ist hoch und steigt immer weiter: Die Gesprächsangebote der Telefonseelsorge sind stark nachgefragt. Auch wenn die Leitungen zu Stoßzeiten manchmal besetzt seien: Mit etwas Wartezeit komme man durch. „Die Ehrenamtlichen geben ihr Bestes“, sagt Leiterin Astrid Martin.

In diesem Jahr habe die Telefonseelsorge Pfalz bereits 8000 Gespräche geführt, erzählt Astrid Martin, katholische Leiterin der evangelisch/katholischen Telefonseelsorge Pfalz. Hinzu kommen über 2000 Chats, die von Kaiserslautern aus angeboten worden sind. Bundesweit gebe es täglich rund 150 Chatmöglichkeiten und doch: „Es reicht nicht“, sagt Martin. Die Nachfrage sei im Moment einfach unglaublich hoch. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter gäben ihr Bestes, betont Martin. Die große Not der Menschen, die sich bei der Telefonseelsorge melden, sei zu spüren.

Die Themen, die die Menschen belasteten, seien unterschiedlich. Sehr präsent seien Ängste und depressive Verstimmungen. Martin berichtet von einem Gespräch mit einer Frau, die vor einigen Jahren ihren Mann verloren hat. Gerade vor Weihnachten falle sie immer in ein tiefes Loch. Zwar versuchten Familie und Freunde die Frau zu unterstützen, doch auch das belaste die Betroffene, die nur ihrer Familie zu Liebe am Fest teilnehme. Wie es wirklich in ihrem Innern aussehe, wisse niemand. „Im Gespräch konnte die Frau endlich einmal sagen, wie sie sich wirklich fühlt“, berichtet Martin.

Solche Erlebnisse kämen häufiger vor, gerade in der dunklen Jahreszeit fehlten geliebte Menschen furchtbar. Im Gespräch gelte es dann, die Betroffenen anzunehmen, ihnen in ihrer Trauer zuzuhören und sie wahrzunehmen. „Wir sind da, wir hören die Menschen“, betont Martin.

Telefongespräche und Chats sind gefragt

Stark nachgefragt sei auch die Möglichkeit, über einen Chat mit einem Mitarbeiter der Telefonseelsorge zu kommunizieren. So manchem falle es leichter, sich schriftlich zu äußern als am Telefon, schildert Martin. Besonders jüngere Menschen nutzten den Chat, um nach Hilfe zu suchen, weil sie keinen Ausweg mehr wissen. So erzählt Martin von einem 12-Jährigen, der nicht weiß, wie er mit seinen dunklen Gedanken umgehen soll. An seine Eltern will er sich nicht wenden, um diese nicht zu belasten. „Es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass die Eltern an ihre Belastungsgrenze kommen“, sagt Martin. Kinder müssten häufig mitlaufen und versuchten, den Ansprüchen gerecht zu werden. Dass sie sich ihren Eltern in Notlagen nicht anvertrauen, liege nicht immer daran, dass sie ein schlechtes Verhältnis zueinander hätten. „Die Kinder wollen die Erwachsenen nicht belasten und belasten stattdessen sich selbst“, schildert Martin.

Nach wie vor gebe es einen großen Bedarf an Hilfe, berichtet die Seelsorgerin. Immer wieder meldeten sich Menschen, die eindeutig therapeutische Hilfe bräuchten – aber dort keinen Platz fänden. „Diese Menschen wenden sich dann an uns – aber wir sind keine Therapeuten“, betont Martin. Natürlich versuche man, diese Menschen aufzufangen, doch dafür sei die Seelsorge nicht ausgelegt.

Immer wieder gebe es Menschen, die sich um einen Freund, eine Freundin Sorgen machten und sich deshalb meldeten. Das treffe auch auf jüngere Menschen zu. „Wir ermutigen sie und machen ihnen Mut, Hilfe zu holen“, sagt Martin. Im Schulumfeld könne beispielsweise der Vertrauenslehrer angesprochen werden, nennt sie ein Beispiel.

Spezielle App gibt Hilfe in Not

Besonders groß sei die Nachfrage abends und im ersten Teil der Nacht, wenn die Menschen Zeit hätten und zur Ruhe kämen. Morgens sei es meist ruhiger in den Leitungen. „Man muss geduldig bleiben, es ist immer jemand von uns da“, rät Martin jedem, der beim ersten oder zweiten Anlauf nicht durchkomme. Die Ehrenamtlichen werden auch über die Feiertage im Einsatz sein.

Für Menschen in Krisen gebe es zudem eine spezielle App der Telefonseelsorge, die kostenfrei heruntergeladen werden könne und die viele Tipps und Hilfestellungen gebe. Nähere Informationen dazu gebe es auf der Homepage der Telefonseelsorge.

Derzeit engagierten sich 80 Ehrenamtliche für die Telefonseelsorge Pfalz. Das Team habe eine tolle Gruppenstruktur, die Teilnehmer gäben sich gegenseitig Halt. „Es ist eine wunderbare Gemeinschaft“, sagt Martin. Wer sich vorstellen könnte, zu helfen: Das Team suche immer Verstärkung, ermutigt die Leiterin.

Im Netz

Die Telefonseelsorge ist per Telefon kostenfrei zu erreichen: 0800 1110111 oder 0800 1110222. Mail- und Chat-Termine gibt es unter https://online.telefonseelsorge.de. Alle Informationen und Kontakte im Internet unter www.telefonseelsorge.de.

Dort findet sich auch die App Krisenkompass: www.telefonseelsorge.de/krisenkompass