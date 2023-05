Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Warum nicht eine Tauschparty organisieren mit Möglichkeiten zum Tauschen und Plauschen? Die spontane Idee von Quartiersmanagerin Marion Rübel und ihrem Team aus dem Stadtteilbüro in der Königstraße wurde am Freitagnachmittag im Innenhof hinter dem Stadtteilbüro umgesetzt und kam vom Start weg richtig gut an.

Die vor Jahren vom Stadtteilbüro initiierte Tauschbox war schon in normalen Zeiten immer ein Renner. Zunehmend hätten sich nicht nur die Fächer der Box, sondern mehr und mehr