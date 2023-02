Die Fotofalle, die am Sonntag nach dem Schafsriss im Diemersteiner Tal in Frankenstein aufgebaut worden war, hat ein erstes Bild geliefert: Luchskuder Alfi ist darauf zu sehen, wie das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) in Trippstadt mitteilt. Ob er allerdings am Wochenende auch das Schaf getötet und daran gefressen hat, ist noch unklar.

Taucher der Berufsfeuerwehr haben den Mönch des Vogelwoogs von angeschwemmtem Material gereinigt. Da der Abfluss verstopft war, konnte sich der Wasserstand nicht mehr von selbst regulieren. Weil der Saugbagger sich nicht blicken ließ, war Muskelkraft gefragt.

Neues zum C&A-Gebäude, ein Späti am Schillerplatz, der Wasserschaden im Pfalztheater, Dachhaie und Betrugsmaschen: Wir haben uns angeschaut, welche Artikel die RHEINPFALZ-Abonnenten im vergangenen Jahr online am meisten interessiert haben.

Wenigstens ein Café, gerne aber auch ein kleines Restaurant im Pfalztheater oder auf dem Gelände davor: Wie sehr und vor allem wie lange haben Lauterer sich das schon gewünscht? Der Traum wird wahr, und zwar schon sehr, sehr bald. Am Freitag eröffnet Ricardo Monteiro im mittleren Foyer sein „Restaurant im Pfalztheater“.

Die Freilichtbühne Katzweiler bringt die Komödie „Hirn!“ ins Bürgerhaus nach Rodenbach. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Karten gibt es noch. Ein Probenbesuch vor ungewohnter Kulisse.

Konstantin Legrum (77) organisierte viele Jahre lang im Rahmen von Jugendfußballturnieren Tombolas zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe und für das Kinderhospiz in Dudenhofen. Rund 50.000 Euro sind dabei zusammengekommen.