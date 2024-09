In der Stadt soll ein weiterer Taubenturm errichtet werden. Dazu werden gerade mögliche Standorte geprüft. Dass der Stadt aktuell ein Standort unweit des Synagogenplatzes am geeignetsten erscheint, sorgt für Kritik.

In der jüngsten Stadtratssitzung hatte CDU-Ratsmitglied Bärbel Sehy von den Überlegungen berichtet, am Synagogenplatz einen Taubenturm zu errichten. Sie wunderte sich über diese Pläne der Stadtverwaltung sehr. „Wir befinden uns dort in einer Denkmalzone, dort gibt es jede Menge Hussong-Bauten. Ich sehe die Gefahr, dass sich die Tauben dann auf den umliegenden Gebäuden niederlassen und diese verschmutzen.“ Sie hatte daher angeregt, die Pläne zu überdenken.

„Flächenkonkurrenz“ ist groß

Wie Bau- und Umweltdezernent Manuel Steinbrenner (Grüne) am Montag im Bauausschuss berichtete, gehe die aktuelle Standortsuche auf einen CDU-Antrag zurück. Die Verwaltung sollte im Rathausumfeld mögliche Standorte für einen Taubenturm prüfen, der die Taubenpopulation rund um die Mall abziehe, so Steinbrenner. Man habe sich viele Standorte angeschaut, in der Innenstadt gebe es allerdings eine große „Flächenkonkurrenz“. Für einen Taubenturm biete sich grundsätzlich eine Freifläche an. Der Turm müsse sich dort ins Stadtbild einfügen, dürfe nicht in Konflikt mit dem Denkmalschutz geraten, und zuletzt müsse das Areal auch so nah an der Mall liegen, dass die Tauben den Turm annehmen.

Zuletzt habe man den Tipp erhalten, sich Bereiche entlang der Ludwigsstraße vor der BBS II anzuschauen. „Wir kommen aber zu dem Ergebnis, dass die Gebäude der BBS 2 aus Denkmalschutzgründen frei gehalten werden sollten“, sagte Steinbrenner. Außerdem seien die Flächen ortsbildprägend, weshalb man nach alternativen Standorten suche. Nach jetzigem Stand der Prüfung sei die Grünfläche gegenüber dem Synagogenplatz im Bereich Schubertstraße/Friedrichstraße am geeignetsten. Da man die Rückmeldung erhalten habe, dass dort wegen der Hussong-Bauten in der Friedrichstraße ebenfalls nicht der beste Platz sei, „würden wir gerne noch mal daran arbeiten“, kündigte der Beigeordnete an. Wer Vorschläge habe, könne sich gerne melden. Für die kommende Bauausschusssitzung werde die Verwaltung mögliche Standorte gegenüberstellen und eine Empfehlung aussprechen. „Sie können sich dann immer noch dagegen entscheiden“, so Steinbrenner.