Gabriela Sosnicka und Hannah Friedrichs füllen eine große, weiße Wand mit digitaler Kunst und Zeichnungen. So wird ein Tattoostudio in Lautern zur Galerie auf Zeit.

Manchmal reicht ein einziger Moment, um alte Freundschaften neu aufleben zu lassen und etwas völlig Neues zu kreieren. So war es auch bei Hannah Friedrichs und Gabriela Sosnicka. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren, verloren sich jedoch zwischenzeitlich aus den Augen. Der Kontakt blieb lose über die sozialen Medien bestehen, bis ein Beitrag über eine Ausstellung der Comic-Künstlerin Sosnicka alles veränderte.

Als Hannah Friedrichs, Inhaberin des Kaiserslauterer Tattoostudios Another One, die neusten Werke ihrer Freundin auf Instagram entdeckte, hatte sie direkt eine Idee: „In meinem Studio ist eine große, weiße Wand direkt im Eingangsbereich. Als ich ihre Gemälde gesehen habe, dachte ich direkt an eine gemeinsame Ausstellung.“ Die früheren Freundinnen wurden sich einig. Ab Ende Mai sollen die Werke etwa drei Monate lang hängen.

Tattoostudio soll Ort der Kreativität sein

Friedrichs möchte, dass ihr Studio kein reiner Arbeitsplatz bleibt. Vielmehr will sie daraus einen Ort machen, an dem Menschen ihre Kreativität ausleben und mit anderen in Verbindung treten können. Genau dieses Bedürfnis teilt auch Sosnicka.

Bereits in jungen Jahren entwickelte Friedrichs ihre Leidenschaft für Tattoos, begann damit, sich selbst zu tätowieren. „Ich wollte das schon immer zu meinem Beruf machen, aber es war so fern ab von dem Leben, das man kennt, da dachte ich nicht, dass es meine Realität werden könnte“, berichtet sie. Sie machte eine Ausbildung zur Goldschmiedin, zog zunächst nach Flensburg.

„Kunst entsteht durch Höhen und Tiefen“

Jahre später, zurück in Kaiserslautern, fing die 30-Jährige an, in einem Tattoostudio zu arbeiten. Sie erlernte das Tätowieren. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein eigenes Studio haben würde. Und nun sitze ich hier“, erzählt sie stolz. „Kunst entsteht durch Höhen und Tiefen, es ist niemals geradlinig. Sie wird im Versteckten kreiert, aber will am Ende raus“, fährt Friedrichs fort. „Hinter einer kreativen Person versteckt sich immer eine Leidensgeschichte, da man sich – gerade in einem typischen Alltag – nur selten kreativ austoben kann.“

Für Sosnicka ist Kunst seit jeher ein Ausdrucksmittel. Schon als Kind begann sie zu zeichnen. „Es war wie meine erste Sprache“, erzählt sie. Als sie mit zwölf Jahren aus Polen nach Deutschland kam, wurde das Zeichnen für sie zu einem wichtigen Ventil, um ihre Emotionen zu verarbeiten. Die Kunst ließ die Erzieherin nie los. Im Jahr 2020 zog sie von Kaiserslautern nach Stuttgart und erfüllte sich ihren Traum: ein Studium der 3D-Kunst. „Ich kam abends heim und habe direkt angefangen, zu malen. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich habe gemerkt, dass noch so viel mehr Kunst in mir steckt“, fasst sie zusammen.

Gabriela Sosnicka stellt in Altenglan und China aus

Sosnicka wurde im fünften Semester schwanger. Ihre Tochter habe ihr geholfen, sich selbst neu zu finden – auch künstlerisch. Vergangenes Jahr schloss die 32-Jährige ihr Studium ab und kehrte zurück in die Region. Seitdem widmet sie sich ihrer künstlerischen Karriere: Ihre erste Ausstellung hatte sie in Altenglan im Oktober 2025. „Es war der Startschuss meiner Ausstellungen“, sagt sie. Denn aus dem Landkreis Kusel, wo sie mit anderen Künstlern des Kunstkreises auch im Westpfalz-Klinikum ausstellte, gingen ihre Werke zu einer Schau nach China. Auch in Frankreich wird sie demnächst ausstellen.

Im Zentrum ihrer Werke steht die Figur Miss Noir. „Ich frage mich vor jedem Bild, wie ich die Maske der Gesellschaft mit der wahren Identität verbinden kann“, erklärt Sosnicka. Daraus entsteht ein ganzes Universum an Bildern, die persönliche und gesellschaftliche Themen miteinander verbinden.

Digitale Kunst und Zeichnungen von Miss Noir

Die geplante Vernissage in Friedrichs Studio soll genau diesen Ansatz von Sosnickas Schaffen widerspiegeln. Dabei steht die Kunst klar im Mittelpunkt. Beide Frauen wollen bei der Vernissage mit anderen in den Austausch kommen, sich inspirieren lassen und dadurch selbst kreativ werden können.

Friedrichs würde gerne weitere Veranstaltungen dieser Art in ihrem Studio organisieren, sowohl mit Sosnicka, aber auch mit anderen Künstlern. Denn für beide steht fest: Kaiserslautern bietet großes Potenzial. „Es fehlt an modernen Kunstangeboten mit neuen Strukturen, aber die Nachfrage ist da“, sagt Friedrichs.

Die Vernissage findet am Wochenende des 23. und 24. Mai jeweils ab 12 Uhr im Tattoostudio Another One am Sankt-Martin-Platz in Kaiserslautern statt. Rund 15 bis 19 Werke sollen die große, weiße Wand füllen – eine Mischung aus digitaler Kunst und klassischen Zeichnungen im Miss-Noir-Stil.