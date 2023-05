Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frauen in typischen Männerberufen sind heute längst keine Seltenheit mehr. Ein Beispiel dafür ist Tatjana Will. Zum 1. November übernimmt die Schornsteinfegerin den Kehrbezirk Kaiserslautern XIII. Zu dem gehören rund 3000 Liegenschaften in den Ortschaften Rodenbach, Weilerbach und in Teilen von Eulenbis.

Als Mädchen hat sie bereits mit dem Beruf des Schornsteinfegers geliebäugelt. Ihm bei seiner Arbeit zuzuschauen, wie er über Dächer den Weg zu Kaminen findet, hat Tatjana