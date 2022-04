Weil er mit dem Teppichmesser auf seine 26-jährige Verlobte eingestochen hat, verurteilte das Schwurgericht Kaiserslautern einen 30-Jährigen zu vier Jahren und zehn Monaten. Der Mann hatte die Frau im gemeinsamen Schlafzimmer attackiert.

Das Schwurgericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte nach einem Streit am 26. Oktober 2021 gegen 3 Uhr nachts im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung in der Mühlstraße in Kaiserslautern mehrfach mit einem Teppichmesser auf seine Verlobte eingestochen hat. Dabei habe er ihr lebensgefährliche Verletzungen am Hals zugefügt und sie am Unterbauch, an einer Hand und am Arm verletzt.

Der Angeklagte hatte das Tatgeschehen, das er zutiefst bedaure , eingeräumt, aber einen Tötungsvorsatz bestritten. Er gab an, sich damals in einer Ausnahmesituation befunden zu haben, nachdem ihm seine Partnerin eröffnet habe, er sei nicht der Vater der beiden in ihrem gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder. Demgegenüber hatte die Frau bekundet, der Streit sei darüber entstanden, dass der Angeklagte darauf bestanden habe, ein zweites Mal Sex mit ihr zu haben, was sie abgelehnt habe. Die Vaterschaft bezüglich der Kinder sei kein Thema gewesen.

Kein eindeutiges Motiv

Ein eindeutiges Tatmotiv konnte nach den Worten des Vorsitzenden nicht nachgewiesen werden. Das Gericht halte es für denkbar, dass sowohl die Version des Angeklagten, als auch die der Geschädigten eine Rolle gespielt haben könnte. Wer jedoch mit einem Messer auf den Hals eines Menschen einsteche, rechne damit, dass es zu tödlichen Verletzungen kommen könnte und nehme dies in Kauf. Der Angeklagte habe deshalb sehr wohl mit einem bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt, so der Vorsitzende.

Den Nachweis für einen versuchten Totschlag sah das Gericht indes nicht gegeben. Der Angeklagte habe nach der Tat mehrmals nach seiner Verlobten geschaut und sie telefonisch Hilfe organisieren lassen. Auch habe er der zur Hilfe gerufenen Nachbarin die Tür geöffnet. Somit handele es sich bei der Tat um einen sogenannten unbeendeten Versuch, bei dem es für eine Strafbefreiung ausreiche, wenn der Täter sein Vorhaben nicht weiterverfolgt.

Gefährliche Körperverletzung

Doch der Angeklagte habe durch die Tat gleich zwei Varianten einer gefährlichen Körperverletzung erfüllt. Zum einen habe er mit dem Teppichmesser ein gefährliches Werkzeug verwendet und zum anderen stelle sein Vorgehen eine „lebensgefährliche Behandlung“ dar. Dies sei strafschärfend zu berücksichtigen.

Laut des rechtsmedizinischen Sachverständigen habe durch den Einschnitt in die Luftröhre des Opfers die konkrete Gefahr bestanden, dass die Frau an dem eingeatmeten Blut ertrinke. Eine auch als Rettungssanitäterin ausgebildete, erfahrene Polizeibeamtin, die noch am Tatort Erste Hilfe geleistet hatte, hatte geschildert, sie habe die Befürchtung gehabt, die Verletzte würde es nicht mehr bis zum Krankenhaus schaffen. Die Frau habe blutüberströmt im Treppenhaus gesessen, habe schwer geatmet und sei kurzzeitig „weggetreten“ gewesen, so die Beamtin.

Gestützt auf das Gutachten des Psychiatrischen Sachverständigen bestünden keine Zweifel an der vollen Schuldfähigkeit des Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat, erläuterte der Vorsitzende weiter. Weder habe eine alkohol- oder drogenbedingte Beeinträchtigung bei ihm vorgelegen, noch bestünden Anhaltspunkte für eine Persönlichkeitsstörung. Auch eine Affekttat scheide aus.

Zugunsten des Angeklagten spreche sein von Reue gekennzeichnetes Geständnis und sein strafloses Vorleben. Auf dieser Grundlage verurteilte das Gericht den Mann zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten.

Oberstaatsanwalt forderte sechs Jahre

Der Oberstaatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren gefordert. Er hatte hervorgehoben, dass das Leben der Geschädigten am seidenen Faden gehangen habe. Der Verteidiger wiederum hatte vier Jahre und sechs Monate als ausreichend erachtet.

In seinem letzten Wort beteuerte der Angeklagte, er sei froh, dass „seine Frau“ noch am Leben sei, und wolle nach Hause.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht ordnete Haftfortdauer an.