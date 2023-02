Zwei Frauen stehen im Verdacht, am Donnerstag mindestens zwei Taschendiebstähle in der Stadt begangen zu haben. Bei einem dritten Fall ermittelt die Polizei derzeit noch, ob ein Zusammenhang besteht.

Eines der Opfer war eine 84-Jährige, die sich gegen 11.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Königstraße aufhielt. Ihre Tasche mit ihrem Geldbeutel hatte sie laut Polizei am Körper getragen. An der Kasse stellte sie fest, dass ihr das Portemonnaie gestohlen worden war. Darin befanden sich Personalausweis, EC- und Versichertenkarte sowie Bargeld. Möglicherweise handelt es sich bei den Täterinnen um zwei Frauen, die sich in dem Laden verdächtig verhielten, so die Polizei. Die 84-Jährige beschrieb sie als 20 bis 25 Jahre alt. Eine hatte eine schwarze Daunenjacke an, die andere trug eine helle, bunte Jacke. Beide Frauen waren circa 1,65 Meter groß.

Eben diese Frauen sind womöglich für einen zweiten Taschendiebstahl in der Kurt-Schumacher-Straße verantwortlich, mutmaßt die Polizei. Hier wurde einer 68-Jährigen gegen 13 Uhr in einem Einkaufladen die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. In der Handtasche befanden sich Personalausweis, EC- und Versichertenkarte sowie Bargeld und ein Handy. Die Beschreibung der mutmaßlichen Täterinnen gleicht der Beschreibung der Seniorin.

Einen weiteren Geldbörsendiebstahl meldete eine 28-Jährige aus einem Einkaufsmarkt am Fackelrondell. Dort wurde ihr gegen 14.50 Uhr der Geldbeutel aus der verschlossenen Handtasche entwendet, die an einem Kinderwagen hing. Darin befanden sich ihr Personalausweis, Bankkarten und Bargeld. Ob der Diebstahl mit den vorangegangenen zusammenhängt, wird laut Polizei geprüft.