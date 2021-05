Eine Frau bestohlen haben Taschendiebe am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Rosenhofstraße. Wie die Polizei berichtet, rissen sie sich in einem günstigen Moment den Geldbeutel der Frau unter den Nagel. Diesen hatte die 68-Jährige in ihrer Handtasche verstaut. Den Diebstahl bemerkte sie erst später. Die Täter erbeuteten eine Bankkarte, Bargeld und Ausweisdokumente. Die Polizei ermittelt. Zeugen, denen zwischen 16 und 16.30 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Telefonnummer 0631/3692620 bei der Polizei melden.