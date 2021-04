Taschendiebe haben am Samstagvormittag im Stadtgebiet zugeschlagen. Einer Seniorin, die zwischen 9.30 und 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Kurt-Schumacher-Straße einkaufen war, wurde unbemerkt der Geldbeutel gestohlen, wie die Polizei mitteilt.

Die 89-Jährige meldete den Diebstahl erst am Sonntag der Polizei. Ihre gestohlene EC-Karte hatte sie aber zum Glück bereits sperren lassen. Wie die Frau berichtete, steckte die Geldbörse in ihrem Einkaufstrolley, als sie den Supermarkt betrat. Als sie zur Kasse kam, war er aber nicht mehr da. Wann und wer sich „bedient“ hatte, konnte die Seniorin nicht sagen – es war ihr niemand Verdächtiges aufgefallen.

Zusammen mit dem Portemonnaie wurden Bargeld und die EC-Karte gestohlen. Außerdem befand sich der PIN für die Karte ebenfalls im Geldbeutel.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich: „Bewahren Sie niemals EC-Karten und PIN-Nummern am gleichen Ort auf!“ Wer sich die Ziffernfolge nicht merken könne und deshalb den Code auf einen Zettel notiere, sollte Karte und Zettel unbedingt getrennt voneinander aufbewahren – weder im gleichen Geldbeutel, noch in der gleichen Tasche.