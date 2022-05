Ein 78-Jähriger ist am Dienstag in der Königstraße Opfer von Taschendieben geworden. In einem Lebensmitteldiscounter griffen die Täter unbemerkt zu, vermutlich als der Mann an einer Selbstbedienungstheke stand. Die Diebe angelten sich den Geldbeutel aus einer Hosentasche. Sie erbeuteten mindestens 150 Euro, Ausweisdokumente und private Aufzeichnungen.