Taschendiebe haben laut Polizei am Dienstag eine 81-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße bestohlen. Während des Einkaufes bemerkte die Seniorin, dass ihre Handtasche verschwunden war, die sie im Einkaufswagen abgelegt hatte. Videoaufnahmen des Marktes zeigen, dass es sich bei den mutmaßlichen Täterinnen um zwei Frauen handelt, die gemeinsam agiert haben. Laut Polizei sind beide Frauen etwa 1,60 Meter groß und zwischen 20 bis 25 Jahre alt. Eine Frau trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Tasche. Sie hat langes, braunes Haar. Die zweite Frau trug eine olivgrüne Jacke mit Pelzkragen, Jeans und schwarze Schuhe. Sie hat braune Haare mit blonden Strähnen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631/3692250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.