Eine 81-jährige Frau zeigte am Montag auf der Polizeiinspektion einen Taschendiebstahl an. Beim Einkaufen wurde ihr die Geldbörse gestohlen. Die 81-Jährige hielt sich nach Angaben der Polizei zwischen 14.45 und 15.10 Uhr in einem Supermarkt in der Augustastraße auf. Ihre Geldbörse steckte in ihrer Tasche, die im Einkaufswagen lag.

Beim Bezahlen an der Kasse war ihr aufgefallen, dass der Geldbeutel nicht mehr da ist. Vom Täter war weit und breit nichts mehr zu sehen. Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb einen dreistelligen Bargeld-Betrag, EC-Karten, sowie den Personalausweis der 81-Jährigen.