Am Dienstagnachmittag haben mehrere aufmerksame Passanten die Polizei informiert, weil sie beobachteten, wie sich ein Mann in der Kaiserslauterer Fußgängerzone an fremden Taschen zu schaffen machte. Die Beamten konnten den Verdächtigen schließlich dank einer sehr genauen Beschreibung am Fackelbrunnen ausfindig machen. Dort versuchte der 38-Jährige gerade erneut, sich an einem Rucksack zu bedienen.

Während der Kontrolle wollte der Mann keine Aussage machen. Die Ermittlungen zu den Taschendiebstählen laufen noch. Es ist noch unklar, ob er auf seinem Streifzug etwas erbeutet hat. Zeugen, die den Mann zwischen 14.30 und 16 Uhr gesehen haben oder bestohlen wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 bei der Kriminalpolizei zu melden.