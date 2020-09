Einen unbeobachteten Moment hat ein Taschendieb am Donnerstagmittag im Einkaufszentrum am Fackelrondell ausgenutzt und einen jungen Mann bestohlen.

Wie der er 21-Jährige der Polizei meldete, hielt er sich gegen 12 Uhr in einem der Restaurants auf. Seinen Rucksack hatte er neben sich abgestellt. Für einen kurzen Moment ließ der Mann den Rucksack aus den Augen.

Später stellte er fest, dass der Reißverschluss geöffnet war und sein Handy fehlte. Der unbekannte Täter muss den unbeobachteten Augenblick genutzt und zugegriffen haben.

Die Polizei empfiehlt: Taschen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. „Taschendiebe sind meist so geschickt, dass ihnen wenige Sekunden genügen, um in eine Tasche zu greifen und Wertsachen zielsicher herauszuziehen“, so die Beamten weiter.